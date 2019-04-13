Кучеров был удалён до конца матча за удар в борт сидящего на коленях соперника

Во втором матче серии первого раунда плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал разгромную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:1. На счету лучшего бомбардира регулярного сезона Никиты Кучерова 17 минут штрафа, 3 броска в створ и силовой приём за 20.36 (3.40 – в большинстве).

На 56-й минуте он был удалён до конца встречи за удар в борт сидящего на коленях Маркуса Нутиваары. Впоследствии на россиянина набросился Джош Андерсон, но за Никиту вступился Виктор Хедман.

Посмотреть видео момента можно в «Твиттере».

«Жакеты» ведут в серии 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля, начало – в 2:00 мск. Победитель пары «Тампа» — «Коламбус» сыграет во втором раунде с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (0-1 в серии).