Дюшейн – первый игрок в истории «Коламбуса», набравший 4 очка в матче плей-офф

Во втором матче серии первого раунда плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал разгромную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:1. Первой звездой встречи стал нападающий гостей Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка. Это первый игрок в истории франшизы с четырьмя баллами за игру в плей-офф.

По итогам двух периодов гости вели с комфортным счётом 3:0. Михаил Сергачёв одну шайбу отыграл, но затем «Коламбус» провёл ещё две результативные атаки. Голы у «Коламбуса» на счету Мэтта Дюшейнай, Зака Веренски, Кэма Аткинсона, Артемия Панарина и Райли Нэша

«Жакеты» ведут в серии 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля, начало – в 2:00 мск. Победитель пары «Тампа» — «Коламбус» сыграет во втором раунде с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (0-1 в серии).