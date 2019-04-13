«Айлендерс» впервые с 1983 года ведут в серии плей-офф со счётом 2-0

Во втором матче серии первого раунда плей-офф «Питтсбург Пингвинз» на выезде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3. «Островитяне» ведут – 2-0. Последний раз подобное преимущество в Кубке Стэнли у них было в 1983 году, когда в финале обыграли «Эдмонтон Ойлерз» — 4-0.

Счёт на экваторе матча открыл Эрик Гудбрансон, но менее чем через три минуты Антони Бовиллье восстановил равновесие. Победу «островитянам» принёс Джордан Эберле. Их преимущество закрепил Джош Бэйли.

Следующий матч состоится в Питтсбурге завтра, 14 апреля. Начало – 19:00 мск. В случае победы в серии «островитяне» встретятся с победителем противостояния «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз».

«Айлендерс» четырежды в своей истории выигрывали Кубок Стэнли. Они одержали четыре победы кряду в период с 1979 по 1983 год.