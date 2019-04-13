«Вегас» забил «Сан-Хосе» три гола за пять минут, Джонс заменён на Делла

Во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вегас Голден Найтс». Подходит к концу первый период, «золотые рыцари» ведут с комфортным преимуществом в три шайбы. Они провели три результативные атаки за 5 минут и 13 секунд. Вратарь «акул» Мартин Джонс был заменён на Аарона Делла.

Посмотреть видео голов можно на официальном сайте лиги.

Счёт на 58-й секунде с передачи Макса Пасиоретти открыл Коди Икин. Вскоре в меньшинстве при игре в формате «4 на 5» отличился Колин Миллер. Впоследствии голом отметился Пасиоретти, ассистентом выступил Пол Штястны.

«Акулы» ведут в серии со счётом 1-0. В первом матче они одержали уверенную победу – 5:2.

По итогам регулярного чемпионата «Сан-Хосе» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 101 очко. «Вегас» (93) – седьмой.