«Сан-Хосе» в матче с «Вегасом» отыгрался с 0:3, забив 3 гола за 129 секунд

Во втором матче серии первого раунда плей-офф «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вегас Голден Найтс». «Акулы» уступали 0:3, но смогли отыграться к концу первого периода. Заброшенными шайбами отметились Логан Кутюр, Эрик Карлссон и Джо Торнтон.

Посмотреть видео голов можно на официальном сайте лиги.



Счёт на 58-й секунде с передачи Макса Пасиоретти открыл Коди Икин. Вскоре в меньшинстве при игре в формате «4 на 5» отличился Колин Миллер. Впоследствии голом отметился Пасиоретти, ассистентом выступил Пол Штястны.

«Акулы» ведут в серии со счётом 1-0. В первом матче они одержали уверенную победу – 5:2.

По итогам регулярного чемпионата «Сан-Хосе» занял второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 101 очко. «Вегас» (93) – седьмой.