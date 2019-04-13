Купер — о 0-2 с «Коламбусом»: это пожар, тревога высшего уровня опасности

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (1:5) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Я знаю, на что способны мои парни. Знаю, что они могут найти способ исправить ситуацию, и они его найдут. Через 48 часов мы будем играть на чужом льду, полностью верю в команду. Да, это пожар, тревога высшего уровня опасности. Иногда мы сталкиваемся с неудачами. Иногда это даже хорошо, когда тебя ждут трудности. Верю в свою команду», — цитирует Купера официальный сайт «Тампы».

«Жакеты» ведут в серии 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля, начало – в 2:00 мск. Победитель пары «Тампа» — «Коламбус» сыграет во втором раунде с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (0-1 в серии).