«Сан-Хосе» отыгрался со счёта 0:3, но уступил «Вегасу» во второй игре серии

В плей-офф Национальной хоккейной лиги клуб «Сан-Хосе Шаркс» на домашней площадке потерпел поражение во второй игре серии с «Вегас Голден Найтс», встреча завершилась со счётом 3:5. Общий счёт в серии стал равным — 1-1.



«Вегасу» удался великолепный старт: уже к седьмой минуте гости вели в три шайбы благодаря точным броскам Коди Икина, Колина Миллера и Макса Пасиоретти. Но в концовке первого периоде «Сан-Хосе» отыгрался, на что ему хватило около двух минут. Заброшенными шайбами сумели отметиться Лон Кутюр, Эрик Карлссон и Джо Торнтон. На 22-й минуте «Вегас» вновь вышел вперёд, автором гола стал Марк Стоун. В середине третьего периода Вильям Карлссон поставил во встрече точку, удачным броском установив окончательный счёт.

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