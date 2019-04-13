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«Сан-Хосе» отыгрался со счёта 0:3, но уступил «Вегасу» во второй игре серии

«Сан-Хосе» отыгрался со счёта 0:3, но уступил «Вегасу» во второй игре серии
Хоккей / НХЛ

В плей-офф Национальной хоккейной лиги клуб «Сан-Хосе Шаркс» на домашней площадке потерпел поражение во второй игре серии с «Вегас Голден Найтс», встреча завершилась со счётом 3:5. Общий счёт в серии стал равным — 1-1.

«Вегасу» удался великолепный старт: уже к седьмой минуте гости вели в три шайбы благодаря точным броскам Коди Икина, Колина Миллера и Макса Пасиоретти. Но в концовке первого периоде «Сан-Хосе» отыгрался, на что ему хватило около двух минут. Заброшенными шайбами сумели отметиться Лон Кутюр, Эрик Карлссон и Джо Торнтон. На 22-й минуте «Вегас» вновь вышел вперёд, автором гола стал Марк Стоун. В середине третьего периода Вильям Карлссон поставил во встрече точку, удачным броском установив окончательный счёт.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
13 апреля 2019, суббота. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 5
3:3, 0:1, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Икин (Пасиоретти) – 00:58 (5x5), 0:2 – Миллер – 04:37 (4x5), 0:3 – Пасиоретти (Штястны) – 06:11 (5x5), 1:3 – Кутюр (Павелски, Карлссон) – 16:59 (4x4), 2:3 – Карлссон (Кутюр, Лабанк) – 17:38 (5x4), 3:3 – Торнтон (Диллон, Кейн) – 19:08 (5x5), 3:4 – Стоун (Штястны, Теодор) – 21:31 (5x4), 3:5 – Карлссон (Смит, Так) – 47:35 (4x5)

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

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