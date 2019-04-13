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Как вы относитесь к приёму Кучерова против Нутиваары?

Как вы относитесь к приёму Кучерова против Нутиваары?
Хоккей / НХЛ

Во втором матче серии первого раунда плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал разгромную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:1. На 56-й минуте российский нападающий «молний» Никита Кучеров был удалён до конца встречи за толчок на борт сидящего на коленях Маркуса Нутиваары. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Как вы относитесь к приёму Кучерова против Нутиваары?»

Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.

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