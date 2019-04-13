Стэмкос: следующий матч должен стать лучшей игрой «Тампы» в сезоне

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение во втором матче серии с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5, 0-2 в серии).



«Мы в сложном положении, но не собираемся сдаваться. Нам надо подготовиться к следующей игре на выезде и победить там. Нужно настроиться на третий матч. Это непросто, пока у нас многое не получается. Следующий матч должен стать нашей лучшей игрой в сезоне», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



По итогам двух периодов гости вели с комфортным счётом 3:0. Михаил Сергачёв одну шайбу отыграл, но затем «Коламбус» провёл ещё две результативные атаки. Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка. Голы также на счету Зака Веренски, Кэма Аткинсона, Артемия Панарина и Райли Нэша.

Психанул даже Кучеров. Фаворит Кубка Стэнли скоро может закончить сезон Претендент на «Везину» Василевский пропустил 9 голов за два матча.