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Баттон: Кучеров не будет серьёзной потерей, ведь он не набирает очков. Шучу

Баттон: Кучеров не будет серьёзной потерей, ведь он не набирает очков. Шучу
Хоккей / НХЛ

Эксперт телекомпании TSN Крейг Баттон прокомментировал эпизод во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс» (5:1), в котором Никита Кучеров грубо атаковал финского защитника гостей Маркуса Нутиваару.

«Заслужил ли Кучеров дисквалификацию? Изначально я сказал, что нет. Но, посмотрев эпизод несколько раз, я переменил мнение и теперь считаю, что Кучерову стоит дать дисквалификацию на одну игру. Было сыграно плечо в плечо, был толчок на борт, но не было никакой необходимости так играть в этом эпизоде. Нутиваара не имел возможности защитить себя. Хорошая новость, наверное, заключается в том, что Кучеров в нынешнем плей-офф не набирает очков и не забивает, так что это не будет большой потерей для «Тампы». Шучу», — сказал Баттон в эфире TSN.

Как вы относитесь к приёму Кучерова против Нутиваары?
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