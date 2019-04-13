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Дюшейн: игроки «Тампы» прилетят в Коламбус очень злыми

Дюшейн: игроки «Тампы» прилетят в Коламбус очень злыми
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн прокомментировал победу во второй игре серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1, 2-0 в серии).

«Мы установили планку в самом начале. Очень важно, что забили первыми. У них отличная команда. Мы все силы оставили на льду. В Коламбус они прилетят очень злыми, и нам надо подготовиться. Так что порадуемся победе, завтра полетим домой и начнем готовиться», — приводит слова Дюшейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

По итогам двух периодов гости вели с комфортным счётом 3:0. Михаил Сергачёв одну шайбу отыграл, но затем «Коламбус» провёл ещё две результативные атаки. Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка. Голы также на счету Зака Веренски, Кэма Аткинсона, Артемия Панарина и Райли Нэша.

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