«Тампа» лишь однажды в своей истории выиграла серию, уступая 0-2

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» лишь однажды в своей истории смог выиграть серию плей-офф, уступая по её ходу 0-2. Это случилось в розыгрыше Кубка Стэнли-2003, когда «молнии» уступали «Вашингтону» 0-2, проиграв два домашних матча 0:3 и 3:6.



После этого хоккеисты «Лайтнинг» дважды выиграли в гостях (4:3 ОТ и 3:1), смогли одержать домашнюю победу (2:1), а в шестой встрече склонили чашу весов в свою пользу в третьем овертайме (2:1 3ОТ), когда победный гол забил капитан команды Венсан Лекавалье.



Во втором раунде «Тампа» проиграла «Нью-Джерси» со счётом 1-4, но на следующий год стала обладателем Кубка Стэнли.



Напомним, сейчас «Тампа-Бэй» уступает в серии с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0-2, следующие два матча пройдут в Коламбусе.

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