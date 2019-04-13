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Бобровский впервые с 2014 года пропустил меньше трёх шайб в матче плей-офф

Бобровский впервые с 2014 года пропустил меньше трёх шайб в матче плей-офф
Хоккей / НХЛ

Во втором матче серии первого раунда плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал разгромную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:1.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский впервые с апреля 2014 года пропустил меньше трёх голов в матче Кубка Стэнли. Также россиянин впервые выиграл в плей-офф, пропустив в игре меньше трёх шайб.

По итогам двух периодов гости вели с комфортным счётом — 3:0. Михаил Сергачёв одну шайбу отыграл, но затем «Коламбус» провёл ещё две результативные атаки. Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка. Голы также на счету Зака Веренски, Кэма Аткинсона, Артемия Панарина и Райли Нэша.

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