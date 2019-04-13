Гусев: если «Вегас» быстро вылетит из плей-офф, приеду на чемпионат мира

Нападающий Никита Гусев прокомментировал досрочное расторжение контракта со СКА и переход в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс».



«В первую очередь, хочу сказать спасибо СКА за то, что клуб пошёл мне навстречу и сделал все необходимое для того, чтобы я смог уже в этом сезоне попробовать свои силы в НХЛ. О Петербурге у меня остаются только положительные воспоминания, мы многое вместе прошли, выиграли Кубок Гагарина, стали чемпионами России. В СКА сейчас созданы лучшие в стране условия для развития игроков, и многие, в том числе и я, серьёзно выросли за время игры в Петербурге. При этом нас всегда шикарно поддерживали болельщики. Благодарен СКА за это время.



Ждать ли меня на чемпионате мира? Со штабом сборной есть договорённость, что если мой клуб рано вылетает из плей-офф, то я приеду в Словакию. Выступать за сборную – большая честь, и я всегда с удовольствием откликаюсь на вызов».

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