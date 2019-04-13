Защитник «Коламбуса» Веренски оформил хет-трик Горди Хоу

Защитник клуба «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски оформил «хет-трик Горди Хоу» во второй встрече серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1, 2-0 в серии). Американский хоккеист отметился заброшенной шайбой, отдал результативную передачу и подрался с Брейденом Пойнтом.

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По итогам двух периодов гости вели с комфортным счётом 3:0. Михаил Сергачёв одну шайбу отыграл, но затем «Коламбус» провёл ещё две результативные атаки. Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка. Голы также на счету Зака Веренски, Кэма Аткинсона, Артемия Панарина и Райли Нэша. Следующие два матча серии пройдут в Коламбусе, «Тампа» лишь раз в своей истории отыгрывалась со счёта 0-2.

Хедман — скамейке «Коламбуса»: в том году вы вели — 2-0, и как всё закончилось?