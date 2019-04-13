Гавриков: выступать за сборную — большая честь, всегда готов приехать на ЧМ

Защитник Владислав Гавриков прокомментировал переход из СКА в «Коламбус Блю Джекетс» и рассказал, что в случае вылета из плей-офф готов помочь сборной России на чемпионате мира.



«Хочу поблагодарить СКА, что у меня есть возможность уже сейчас с ходу сыграть в плей-офф НХЛ. В Петербурге я провел два отличных сезона, очень благодарен клубу и болельщикам за это время, за организацию на высшем уровне и великолепную поддержку. Это колоссальный опыт, который точно пригодится в будущем.



В этом плей-офф нам немного не хватило, чтобы пройти дальше и бороться за Кубок Гагарина, но мы выкладывались по максимуму и, конечно, старались порадовать болельщиков. Уверен, у СКА впереди ещё много побед. Конечно, я готов вернуться в сборную России на чемпионат мира. Выступать за сборную – большая честь для любого игрока, и я всегда готов помочь национальной команде, если штаб сочтёт, что я нужен».

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