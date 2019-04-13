Видеообзор второго неудачного матча «Питтсбурга» в серии с «Айлендерс»

Во втором матче серии первого раунда плей-офф «Питтсбург Пингвинз» на выезде уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3.

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Счёт на экваторе матча открыл Эрик Гудбрансон, но менее чем через три минуты Антони Бовиллье восстановил равновесие. Победу «островитянам» принёс Джордан Эберле. Их преимущество закрепил Джош Бэйли.



На счету российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина результативная передача, 4 минуты штрафа, 2 броска в створ и 4 силовых приёма за 17.50 на льду (2.52 — в большинстве). В этой встрече уроженец Магнитогорска вышел на 22-е место в истории НХЛ по передачам в плей-офф (105).



«Айлендерс» ведут в серии со счётом 2-0. Следующий матч состоится в Питтсбурге завтра, 14 апреля. Начало – в 19:00 мск.

