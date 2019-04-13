Скотти Боумэн: в 2002 году мы тоже «горели» 0-2, а затем выиграли Кубок Стэнли

Легендарный главный тренер «Детройт Ред Уингз» Скотти Боумэн прокомментировал неудачи победителя регулярного чемпионата — 2019 — клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг», который уступает со счётом 0-2 в серии первого раунда «Коламбус Блю Джекетс».



«В плей-офф иногда бывает так, что преимущество своего льда не является преимуществом. А неблагоприятные ситуации — это то, на что команда может хорошо отреагировать. В 2002 году в первом раунде плей-офф мы проиграли два домашних матча «Ванкуверу». Но затем победили в двух гостевых встречах, выиграли серию в шести матчах, а в итоге взяли Кубок Стэнли», — приводит слова Боумэна The Athletic.



Стоит напомнить, что «Детройт» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2002 проиграл «Ванкувер Кэнакс» два домашних матча (3:4 ОТ и 2:5), но затем дважды победил в гостях (3:1 и 4:2), а пятый и шестой матчи выиграл с общим счётом 10:4 и вышел во второй раунд. В полуфинале конференции «красные крылья» обыграли «Сент-Луис» (4-1), в финале Запада — «Колорадо» (4-3), а в финале Кубка Стэнли переиграли «Каролину» (4-1).

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