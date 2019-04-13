Видеообзор второй гостевой победы «Сент-Луиса» над «Виннипегом»

Во втором матче серии первого раунда «Сент-Луис Блюз» на выезде взял верх над «Виннипег Джетс» — 4:3.

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Счёт на шестой минуте встречи открыл форвард гостей Оскар Сундквист, вскоре Блейк Уилер восстановил равновесие. Во втором периоде команды провели по две результативные атаки. У «Виннипега» отличились Патрик Лайне и Марк Шайфли, у «блюзменов» — Патрик Марун и оформивший дубль Сундквист. Победу «Сент-Луису» принёс Райан О’Райлли.



На счету Владимира Тарасенко 6 бросков в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 18.03 на льду (4.12 – в большинстве). У Ивана Барбашёва показатель полезности «+1», бросок и силовой приём за 11.38. У Дмитрия Куликова бросок и 3 силовых приёма за 13.44.



«Музыканты» повели в серии 2-0. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 15 апреля, начало – в 02:30 мск.