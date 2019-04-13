Журналист — о «Тампе»: это бывает, если выигрываешь «Президент Трофи» при Трампе

Североамериканский журналист Кевин Курц пошутил над неудачной игрой «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая уступает «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 0-2 в серии первого раунда Кубка Стэнли. Отметим, что «Тампа-Бэй» выиграла регулярный чемпионат и завоевала Президентский кубок.



«Такое бывает, если выигрываешь „Президент Трофи“ при Трампе», — написал журналист в своём «Твиттере».



Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» лишь однажды в истории смог выиграть серию плей-офф, уступая — 0-2. Это случилось в розыгрыше Кубка Стэнли — 2003, когда «молнии» уступали «Вашингтону» со счетом 0-2, проиграв два домашних матча — 0:3, 3:6. После этого хоккеисты «Лайтнинг» дважды выиграли в гостях (4:3 ОТ и 3:1), смогли одержать домашнюю победу (2:1), а в шестой встрече склонили чашу весов в свою пользу в третьем овертайме (2:1 3ОТ) — победный гол забил капитан команды Венсан Лекавалье.

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