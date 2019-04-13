Баттон: «Тампа» уступает «Коламбусу» везде, на каждом участке льда

Эксперт телекомпании TSN Крэйг Баттон поделился своим мнением о ходе серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс», в которой «мундиры» ведут со счётом 2-0.



«У игроков «Тампы» не видно должного уровня усилий. Их переигрывают везде, на каждом участке льда. «Молнии» играют очень небрежно — взять хотя бы эпизод в первом матче серии, когда Ник Фолиньо убежал один на один, обокрав звёздного защитника Виктора Хедмана. Как справедливо сказал Стивен Стэмкос, они должны играть не просто лучше, а намного, намного лучше. Общие командные усилия «Тампы» просто разочаровывают, и всем хоккеистам нужно крепко задуматься, пока их не разгромили со счётом 4-0 в серии.



Как «Коламбусу» удаётся закрывать Стэмкоса, Кучерова и Пойнта, которые в регулярке наколотили 127 голов? Они не проявляют к ним никакого почтения, играют жёстко и плотно. «Мундиры» проявляют уверенность в своих силах и свои победы одержали абсолютно заслуженно», — отметил Баттон.

«Тампа» лишь однажды в истории выиграла серию, уступая 0-2