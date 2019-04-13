Дюшейн: гол Нэша стал гвоздём в крышку гроба «Тампа-Бэй»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн высоко оценил заброшенную шайбу Райли Нэша во встрече с «Тампа Бэй Лайтнинг» (5:1, 2-0 в серии).



«Лично для меня гол Нэшера (Райли Нэш. — Прим. «Чемпионата») стал гвоздём в крышку гроба соперника. До этого «Тампа» сократила отставание до двух шайб, давила и атаковала, но мы сумели «убить» их огромный штраф», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.



По итогам двух периодов гости вели с комфортным счётом — 3:0. Михаил Сергачёв одну шайбу отыграл, но затем «Коламбус» провёл ещё две результативные атаки. Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка. Голы также на счету Зака Веренски, Кэма Аткинсона, Артемия Панарина и Райли Нэша.

Посмотреть видео гола можно в «Твиттере».