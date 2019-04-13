Фомичёв — о большинстве «Авангарда»: Хартли шепчет заокеанскую хитрость

Экс-вратарь ЦСКА и «Авангарда» Александр Фомичёв поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина.



«Мои лучшие годы прошли в ЦСКА и «Авангарде». Обе команды оставили хороший след в моей карьере и памяти. Поэтому никаких командных пристрастий в этой серии у меня нет. Буду болеть за то, чтобы в финале было сыграно как можно больше матчей. Насколько велика вероятность такого развития событий? С одной стороны, «армейцы» — фавориты: они провели более ровный регулярный сезон, у них состав посильнее и поровнее. С другой стороны, у «Авангарда» есть Боб Хартли, который с первых матчей сезона играет в быстрый, стремительный, атакующий хоккей, с помехой сопернику на пятаке. В плей-офф «ястребы» действуют в той же манере. Никитин поосторожнее: пять игроков сзади, пять спереди. ЦСКА защищается и обороняется всей командой. Не стоит сравнивать ЦСКА и «Авангард» с их прошлыми матчами. Шестые, а особенно седьмые матчи серий команды обычно проводят очень скованно. А сегодня первый матч противостояния. Даже если ты проиграешь, будет очень много времени на исправление ситуации. Поэтому жду яркого и раскрепощённого хоккея.



В этом плей-офф ЦСКА практически не выезжал из своего региона, только на серию в Санкт-Петербург. У «армейцев» получилась хорошая турнирная сетка в плане логистики, они подойдут к плей-офф не такими потрёпанными. Но, если это и даст им преимущество, то оно измеряется несколькими десятыми долями процента.



ЦСКА действует очень активно, но не застрахован от удалений, а у «Авангарда» просто шикарное большинство. Каждая третья попытка заканчивается заброшенной шайбой. Классное взаимодействие форвардов и защитников: они постоянно меняются. Думаю, Боб Хартли шепчет им на ухо какую-нибудь заокеанскую хитрость. Тренеров подобного уровня отличает данное качество – находить необычные выходы из стандартных ситуаций. Считаю, во многом благодаря Хартли большинство «Авангарда» действует столь ярко. Игорь Никитин умеет разбирать моменты», — цитирует Фомичёва официальный сайт КХЛ.

ЦСКА или «Авангард»? Прогнозы на финал Кубка Гагарина в «Предсказамусе» Большинство респондентов верило в очередное чудо от Уфы, но финал ЦСКА – «Авангард» ждали ещё после первого раунда. Фаворит в нём очевиден.