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Макдэвид начал восстановление после серьёзной травмы

Макдэвид начал восстановление после серьёзной травмы
Хоккей / НХЛ

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид начал восстановление после серьёзной травмы, полученной в последней игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:1). Форвард получил травму левой ноги на четвёртой минуте второго периода. Защитник «Флэймз» Марк Джиордано сбил его с ног силовым приёмом во время прохода по правому флангу, после чего Макдэвид врезался в штангу.

«Медицинский штаб „Ойлерз“ вместе с ведущими специалистами по ортопедии наметили план восстановительных работ для Коннора Макдэвида, которые начинаются незамедлительно», — сообщается на официальном сайте лиги.

В этом сезоне Макдэвид набрал 116 (41+75) очков, заняв второе место по результативности вслед за Никитой Кучеровым из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (47+81).

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