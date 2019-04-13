Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид начал восстановление после серьёзной травмы, полученной в последней игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (3:1). Форвард получил травму левой ноги на четвёртой минуте второго периода. Защитник «Флэймз» Марк Джиордано сбил его с ног силовым приёмом во время прохода по правому флангу, после чего Макдэвид врезался в штангу.



«Медицинский штаб „Ойлерз“ вместе с ведущими специалистами по ортопедии наметили план восстановительных работ для Коннора Макдэвида, которые начинаются незамедлительно», — сообщается на официальном сайте лиги.



В этом сезоне Макдэвид набрал 116 (41+75) очков, заняв второе место по результативности вслед за Никитой Кучеровым из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (47+81).



Макдэвид — о травме: думал, что нога раскололась на две части