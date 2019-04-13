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Виньо — претендент на пост главного тренера «Филадельфии»

Виньо — претендент на пост главного тренера «Филадельфии»
Хоккей / НХЛ

Новым главным тренером «Филадельфии Флайерз» может стать экс-наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа. Руководство «лётчиков» уже попросило «Рейнджерс» разрешения на переговоры с 57-летним специалистом.

Виньо работал с командой из Нью-Йорка на протяжении пяти лет (2013-2018). Специалист один раз выводил «рейнджеров» в финал Кубка Стэнли и ещё один раз был остановлен в финале конференции. Виньо был уволен из команды в апреле 2018 года после непопадания в плей-офф.

«Филадельфия» в нынешнем сезоне не сумела пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли. Исполняющим обязанности главного тренера был Скотт Гордон, заменивший уволенного Дэйва Хэкстола.

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