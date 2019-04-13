Андронов не сыграет в первом матче с «Авангардом» из-за повреждения

Стало известно, почему нападающий московского ЦСКА Сергей Андронов не попал в состав команды на первой матч финальной серии Кубка Гагарина с хоккейным клубом «Авангард». Андронов пропускает матч из-за микроповреждения, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «армейского» клуба.



ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Карнаухов — Скотт;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.



На пути к финальной серии подопечные Игоря Никитина прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3). Команда Боба Хартли в первом раунде выбила из борьбы обладателя Кубка Гагарина 2018 года — «Ак Барс» (4-0), после чего переиграла «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).

