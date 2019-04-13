В состав «Авангарда» на матч с ЦСКА вернулся лучший бомбардир Тейлор Бек

Стал известен состав «Авангарда» на первый матч финала Кубка Гагарина с хоккейным клубом ЦСКА, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В состав «Авангарда» вернулись его лучший бомбардир в плей-офф (4+8) Тейлор Бек и форвард Кирилл Петров, заменившие Максима Тальбо и Семёна Кошелева.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Петров;

Бондарев — Чудинов, Стольберг — Деарне — Бек;

Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.



На пути к финальной серии подопечные Игоря Никитина прошли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и СКА (4-3). Команда Боба Хартли в первом раунде выбила из борьбы обладателя Кубка Гагарина 2018 года — «Ак Барс» (4-0), после чего переиграла «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2).