Вайсфельда снова отстранили от комментирования матча с участием «Авангарда»

Известный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд рассказал, что его снова сняли с комментирования матчей Кубка Гагарина. Напомним, ранее специалист был отстранён от работы на финальной серии Восточной конференции, начиная с пятой игры. Позже Вайсфельд рассказал «Чемпионату», что его назначили работать на финал, но теперь он снова не работает.
«Мне снова позвонили и сказали, что первый матч ЦСКА — «Авангард» я не комментирую», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
На первой игре серии ЦСКА — «Авангард» работают комментаторы Алексей Бадюков и Роман Скворцов.
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ранее заверил, что его клуб не имеет отношения к отстранению Вайсфельда.
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