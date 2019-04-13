Вайсфельда снова отстранили от комментирования матча с участием «Авангарда»

Известный функционер и телекомментатор Леонид Вайсфельд рассказал, что его снова сняли с комментирования матчей Кубка Гагарина. Напомним, ранее специалист был отстранён от работы на финальной серии Восточной конференции, начиная с пятой игры. Позже Вайсфельд рассказал «Чемпионату», что его назначили работать на финал, но теперь он снова не работает.



«Мне снова позвонили и сказали, что первый матч ЦСКА — «Авангард» я не комментирую», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



На первой игре серии ЦСКА — «Авангард» работают комментаторы Алексей Бадюков и Роман Скворцов.



Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ранее заверил, что его клуб не имеет отношения к отстранению Вайсфельда.

Вайсфельд: только дилетанты могут считать, что эксперты и куницы влияют на матч