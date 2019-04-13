Бэйлен: не мог помочь сборной Беларуси раньше — сначала травмы, потом свадьба

Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2019 года.



«На протяжении нескольких лет я не мог помочь сборной по разным причинам: у меня была травма, после – свадьба. Но сейчас чувствую себя здоровым, получил вызов в национальную команду, поэтому с удовольствием присоединился к ней, чтобы помочь снова выйти в элитный дивизион.



Мы, как и каждая команда на этом турнире, ожидаем от него только одного – побед и повышения. Но, в то же время, понимаем, что путь не будет лёгким. Сборная Казахстана – определенно фаворит. Для «Барыса» очень хорошо сложился сезон в КХЛ. Конечно, для нас плюс, что на чемпионате мира не будет одного из лучших снайперов лиги Найджела Доуса, но и без него сборная Казахстана сильна.



Что касается других, их тоже нельзя списывать со счетов. Взять ту же Корею. Главный тренер Джим Пэк несколько лет провел в НХЛ, у них в составе много североамериканских хоккеистов. Я смотрел матчи корейцев. Они играют в быстрый, атакующий хоккей. Мы должны иметь это в виду, когда выходим на лед против команд, в составе которых есть представители Северной Америки. Необходимо выстроить систему, чтобы играть против североамериканских схем.



Прошло пять с половиной недель, как я закончил сезон вместе с «Трактором». Около 10 дней отдохнул, после начал заниматься самостоятельно в зале. Съездили с женой в Мексику, но даже там я ежедневно тренировался. Сейчас хорошо чувствую себя физически – даже лучше, чем в конце сезона. Готов приступить к тренировкам со сборной. Думаю, уже в течение ближайших дней», — цитирует игрока официальный сайт ФХРБ.

