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ЦСКА — «Авангард»: арбитры приняли спорное решение, отменив гол гостей

ЦСКА — «Авангард»: арбитры приняли спорное решение, отменив гол гостей
Хоккей / КХЛ

Судейская бригада отменила гол «Авангарда» в первом матче серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во втором периоде при счёте 2:0 в пользу москвичей шайба залетела в ворота «армейцев» после рикошета от ноги нападающего Андрея Стася. Арбитры, просмотрев повтор, отменили взятие ворот.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Карнаухов — Скотт;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Петров;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Деарне — Бек;
Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.

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Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

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