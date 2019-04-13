ЦСКА — «Авангард»: арбитры приняли спорное решение, отменив гол гостей

Судейская бригада отменила гол «Авангарда» в первом матче серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Во втором периоде при счёте 2:0 в пользу москвичей шайба залетела в ворота «армейцев» после рикошета от ноги нападающего Андрея Стася. Арбитры, просмотрев повтор, отменили взятие ворот.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Карнаухов — Скотт;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Петров;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Деарне — Бек;
Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.
Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.