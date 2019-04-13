ЦСКА — «Авангард»: арбитры приняли спорное решение, отменив гол гостей

ЦСКА и «Авангард» уже играли в плей-офф. Но это было будто в другой жизни

«Армейский» клуб тогда не мог на равных тягаться с олигархом из Омска и мечтал о потолке зарплат. Всё о серии «Авангард» — ЦСКА 2006 года.