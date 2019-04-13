Никита Кучеров работает на тренировке «Тампы» вне основных звеньев

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров работает на тренировке вне основных звеньев команды. Об этом в своём «твиттере» информирует репортёр Кейли Челиос. Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ не попал ни в одну из четырёх троек нападения.



Во второй игре серии первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5) россиянин был удалён до конца встречи. На 56-й минуте игры он толкнул на борт сидящего на коленях защитника «мундиров» Маркуса Нутиваару. Департамент безопасности игроков НХЛ назначил форварду слушание, которое состоится завтра, 14 апреля.



«Жакеты» ведут в серии — 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля, начало – в 2:00 мск. Победитель пары «Тампа» — «Коламбус» сыграет во втором раунде с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (0-1 в серии).

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