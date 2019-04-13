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Хет-трик Григоренко помог ЦСКА обыграть «Авангард» в первом матче финала КГ-2019

Хет-трик Григоренко помог ЦСКА обыграть «Авангард» в первом матче финала КГ-2019
Хоккей / КХЛ

ЦСКА встречался с «Авангардом» в первом матче серии финала Кубка Гагарина. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Игоря Никитина.

«Армейцы» открыли счёт спустя 120 секунд после стартового вбрасывания — Андрей Светлаков поразил ворота Игоря Бобкова. Спустя шесть минут преимущество хозяев укрепил Алексей Марченко. Во втором периоде Михаил Григоренко забросил третью шайбу в ворота гостей, но «ястребы» ответили голом Сергей Шумакова в большинстве. В заключительной двадцатиминутке Григоренко оформил дубль, но омичи снова сократили отставание до двух шайб после точного броска Виктора Стольберга в большинстве. На последних секундах Григоренко забил в пустые ворота и оформил хет-трик.

ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра состоится в Москве 15 апреля.

ЦСКА — «Авангард»: арбитры приняли спорное решение, отменив гол гостей
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
13 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
5 : 2
2:0, 1:1, 2:1
Авангард
Омск
1:0 – Светлаков – 02:00 (5x5), 2:0 – Марченко (Слепышев, Григоренко) – 08:05 (5x5), 3:0 – Григоренко (Вей, Сорокин) – 30:56 (5x5), 3:1 – Шумаков (Франсон, Бек) – 33:27 (5x4), 4:1 – Григоренко (Вей) – 47:19 (5x5), 4:2 – Стольберг (Зернов, Михеев) – 54:56 (5x4), 5:2 – Григоренко – 59:29 (en)
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