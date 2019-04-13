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Женская сборная Канады впервые в истории не смогла выйти в финал чемпионата мира

Женская сборная Канады впервые в истории не смогла выйти в финал чемпионата мира
Хоккей / Прочие

Женская сборная Канады не сумела попасть в финал чемпионата мира, который проходит в Финляндии. В полуфинале североамериканская команда проиграла хозяйкам турнира со счётом 2:4.

Канадки открыли счёт уже на 3-й минуте благодаря точному броску Джейми Ли Реттрей. Ронья Саволайнен восстановила паритет в концовке периода, реализовав большинство. Чуть позже Йени Хиирикоски вывела хозяев вперёд, на что канадки ответил голом Лоорен Гэйбел. Победный гол на свой счёт записала Сюзанна Тапани, а на последних секундах Саволайнен отправила шайбу в пустые ворота и установила окончательный счёт.

Сборная Канады впервые в истории не сумела выйти в финал чемпионата мира. До 2019 года в решающем матче турнира играли исключительно сборные США и Канады. Канадки выигрывали чемпионат мира 10 раз, американки — восемь.

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