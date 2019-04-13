Никитин — о микротравме Андронова: а кто вам об этом сказал? К ним и вопросы

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин проанализировал игру команды в первом матче серии финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (5:2). Хет-триком в составе победителей отметился нападающий Михаил Григоренко, забросивший свою третью шайбу в пустые ворота.



«Игра складывалась отрезками. Где-то играли хорошо, где-то отдавали инициативу. Хороший соперник, довольны победой.



Микротравма Андронова? А кто вам сказал про это? К ним и вопросы. Думаю, в следующем матче он должен будет играть.



Игра меньшинства? А что здесь оценивать? Два гола пропустили. Есть над чем работать», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра состоится в Москве 15 апреля.

Андронов не сыграет в первом матче с «Авангардом» из-за повреждения