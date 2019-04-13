Вей: отмена гола Стася — ключевой момент матча с «Авангардом»

Нападающий ЦСКА Линден Вей проанализировал игру команды в первом матче серии финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (5:2).



«В матчах со СКА нам нужна была встряска. Тренеры решили наше звено немного перетряхнуть. Убрали Капризова, поставили Слепышева. Сейчас мы просто стараемся играть жёстче, доводить шайбу до ворот, до чужого пятака. Стараться забивать рабочие голы.



Думаю, отмена гола Стася стала ключевым моментом матча. Мы после неё сразу забросили третью шайбу. Если бы счёт стал 2:1, то соперник мог вернуться в игру и попытаться что-то сделать. Но мы повели — 3:0 и сумели довести матч до победы», — передаёт слова Вея корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра состоится в Москве 15 апреля.