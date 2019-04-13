Кучеров дисквалифицирован на один матч за толчок на борт защитника «Коламбуса»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров дисквалифицирован на один матч, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Во второй игре серии первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5) россиянин был удалён до конца встречи. На 56-й минуте игры он толкнул на борт сидящего на коленях защитника «мундиров» Маркуса Нутиваару. Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ пропустит третью игру серии.

«Жакеты» ведут в серии — 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля, начало — в 2:00 мск. Победитель пары «Тампа» — «Коламбус» сыграет во втором раунде с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (0-1 в серии).

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«Как всё закончилось в том году?». «Тампа» не «Вашингтон», теперь ей конец Хедман зря пытался вывести из себя «Коламбус». Это может горько аукнуться.

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