Рёник — о дисквалификации Кучерова: теперь посмотрим, насколько хороша «Тампа»

Серебряный призёр Олимпийских игр, финалист Кубка Канады Джереми Рёник прокомментировал информацию о дисквалификации на одну игру нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



«Посмотрим, насколько хороша «Тампа». Достаточно ли она хороша, чтобы справиться с трудностями? Время покажет», — написал Рёник в своём «твиттере».



Во второй игре серии первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5) россиянин был удалён до конца встречи. На 56-й минуте игры он толкнул на борт сидящего на коленях защитника «мундиров» Маркуса Нутиваару. Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ пропустит третью игру серии.

«Жакеты» ведут в серии — 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля, начало — в 2:00 мск. Победитель пары «Тампа» — «Коламбус» сыграет во втором раунде с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (0-1 в серии).