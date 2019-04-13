Брагин — об игре с Финляндией: ребята должны были проявить хладнокровие

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал результат матча с Финляндией (0:1 ОТ) на Турнире четырёх наций.



«Что касается поражения в овертайме, то это хоккей. Нужно использовать свои шансы. Моменты были хорошие, в том числе и в большинстве, были выходы один на один с вратарём. Забивать надо — если ты не реализовываешь хорошие шансы, то у противника всегда появятся возможности. И финны в овертайме такую возможность реализовали. Финский вратарь? Он неплохо сыграл. Но нашим ребятам нужно было проявлять хладнокровие и мастерство.



В общем по турниру — отдельные игроки оставили неплохое впечатление. Самое главное, мы увидели то, что хотели, получили хорошую информацию по игрокам. Сейчас будем её анализировать. Думаю, что большинство игроков из состава вызовем в Сочи. Кого-то, возможно, вызовем в будущем. Многие ребята оставили неплохое впечатление, но самое главное, как они будут развиваться дальше.



Ребят поблагодарил за турнир, он был неплохой, команда неплохо играла. За три матча мы не пропустили в основное время, в этом направлении и будем продолжать работать. Мы неделю готовились, провели хорошую подготовку. Опять же, хорошо выглядели сегодня не все. Но общая масса игроков действовала неплохо», — цитирует наставника официальный сайт ФХР.

Брагин: чехи не создали больших проблем для нашей обороны