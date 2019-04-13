Олимпийская сборная России всухую обыграла Францию во втором матче Еврочелленджа

Олимпийская сборная России провела второй матч Еврочелленджа с Францией. Игра состоялась в Руане и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Олега Браташа.



Гости открыли счёт на 8-й минуте встречи после того, как Денис Алексеев поразил ворота соперника. Сборная России увеличила преимущество в третьем игровом отрезке стараниями Никиты Михайлова, отличившегося при игре в формате «5 на 4» и установившего окончательный счёт. Голкипер гостей Иван Бочаров отыграл на ноль.



В первой встрече, которая состоялась вчера, 12 апреля, олимпийская сборная России обыграла французов со счётом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Игорь Руденков (дважды), Егор Коршков и Павел Красковский.