Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Олимпийская сборная России всухую обыграла Францию во втором матче Еврочелленджа

Олимпийская сборная России всухую обыграла Францию во втором матче Еврочелленджа
Хоккей / Прочие

Олимпийская сборная России провела второй матч Еврочелленджа с Францией. Игра состоялась в Руане и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Олега Браташа.

Гости открыли счёт на 8-й минуте встречи после того, как Денис Алексеев поразил ворота соперника. Сборная России увеличила преимущество в третьем игровом отрезке стараниями Никиты Михайлова, отличившегося при игре в формате «5 на 4» и установившего окончательный счёт. Голкипер гостей Иван Бочаров отыграл на ноль.

В первой встрече, которая состоялась вчера, 12 апреля, олимпийская сборная России обыграла французов со счётом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Игорь Руденков (дважды), Егор Коршков и Павел Красковский.

Товарищеские матчи (сборные)
13 апреля 2019, суббота. 19:30 МСК
Франция
0 : 2
0:1, 0:0, 0:1
Россия (олимп.)
0:1 – Алексеев (Михайлов, Юртайкин) – 07:21 (5x5), 0:2 – Михайлов – 52:01 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент