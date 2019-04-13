Мартинук: Свечникова никак не назовёшь типичным 19-летним игроком

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Мартинук оценил игру форварда Андрея Свечникова. В первом матче серии четвертьфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4) россиянин отметился двумя результативными бросками.



«Первый гол Свечникова? В течение сезона он раз 50 так играл. Красиво получилось. Тем более он обыграл Карлсона, одного из лучших защитников в лиге. Андрей здорово с ним разобрался. Это говорит о потенциале Свечникова. Его никак не назовёшь типичным 19-летним игроком», — приводит слова Мартинука официальный сайт НХЛ.



Второй номер драфта-2018 стал самым молодым игроком НХЛ за 22 года с двумя голами в одном матче плей-офф — он отличился в возрасте 19 лет и 16 дней. Дайнюс Зубрус в 1997 году сделал дубль в возрасте 18 лет и 329 дней.

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