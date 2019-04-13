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Женская сборная России проиграла США в полуфинале ЧМ, пропустив восемь шайб

Женская сборная России проиграла США в полуфинале ЧМ, пропустив восемь шайб
Хоккей / Прочие

Женская сборная России не сумела выйти в финал чемпионата мира, который проходит в Финляндии. В полуфинале подопечные Алексея Чистякова не смогли ничего противопоставить американкам, пропустив восемь шайб.

Хилари Найт открыла сёт в первом периоде, а во втором игровом отрезке в ворота россиянок влетели пять шайб. Их авторами стали Энн Панковски, Эмили Пфальцер, Меган Бозек, Келли Паннек и Найт. В третьем периоде в составе североамериканской команды отличились Бозек и Паннек, установившие окончательный счёт — 8:0.

В финальном матче турнира сборная США, восемь раз побеждавшая на чемпионате мире, сыграет с Финляндией. Российская команда поспорит за бронзовые медали с канадками, которые впервые за всю историю соревнований не попали в финал.

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