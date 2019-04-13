«Коламбус» заключил двухлетний контракт с Владиславом Гавриковым

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» подписал двухлетний контракт с защитником Владиславом Гавриковым. Об этом сообщает официальный сайт «мундиров». Ранее российский хоккеист расторг контракт со СКА.

Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе СКА стал обладателем Кубка континента. В прошлом году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в составе сборной России.

С Гавриковым достигнута договорённость о том, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Первый раунд Кубка Стэнли завершается 24 апреля, второй – 7-8 мая.

23-летний Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте-2015 под общим 159-м номером.