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Светлаков во время празднования гола случайно ударил Капризова кулаком по лицу

Светлаков во время празднования гола случайно ударил Капризова кулаком по лицу
Хоккей / КХЛ

ЦСКА встречался с «Авангардом» в первом матче серии финала Кубка Гагарина. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Игоря Никитина.

«Армейцы» открыли счёт спустя 120 секунд после стартового вбрасывания — Андрей Светлаков поразил ворота Игоря Бобкова. Во время празднования автор заброшенной шайбы случайно ударил кулаком по лицу Кирилла Капризова.

Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».

Спустя шесть минут преимущество хозяев укрепил Алексей Марченко. Во втором периоде Михаил Григоренко забросил третью шайбу в ворота гостей, но «ястребы» ответили голом Сергей Шумакова в большинстве. В заключительной двадцатиминутке Григоренко оформил дубль, но омичи снова сократили отставание до двух шайб после точного броска Виктора Стольберга в большинстве. На последних секундах Григоренко забил в пустые ворота и оформил хет-трик.

«Авангарду» не засчитали спорный гол. Дальше ЦСКА уже было не остановить
Команда Игоря Никитина уверенно стартовала в финале Кубка Гагарина, а один из ведущих форвардов москвичей оформил хет-трик.
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