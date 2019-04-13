Макдона: невозможно заменить такого игрока, как Кучеров

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона прокомментировал дисквалификацию нападающего команды Никиты Кучерова на одну игру.



Во второй игре серии первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5) россиянин был удалён до конца встречи. На 56-й минуте игры он толкнул на борт сидящего на коленях защитника «мундиров» Маркуса Нутиваару. Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ пропустит третью игру серии.



«Невозможно заменить такого игрока, как Кучеров. Как бы там ни было, мы должны сплотиться и вывести свою игру на другой уровень», — цитирует игрока в своём «твиттере» репортёр Кейли Челиос.



«Жакеты» ведут в серии — 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля, начало — в 2:00 мск.

Рёник — о дисквалификации Кучерова: теперь посмотрим, насколько хороша «Тампа»