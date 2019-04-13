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Гудас поможет сборной Чехии на ЧМ-2019, Соботка и Кемпф — нет

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гудас поможет сборной Чехии на ЧМ-2019, Соботка и Кемпф — нет
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник «Филадельфии Флайерз» Радко Гудас выступит в составе сборной Чехии на чемпионате мира, а форвард «Баффало Сэйбрз» Владимир Соботка и нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Давид Кемпф — нет. Об этом сообщил главный тренер чешской команды Милош Ржига.

«Гудас подтвердил, что примет участие в чемпионате мира. Пока мы не знаем, когда он присоединится к команде, но Радко точно должен быть в Словакии. Соботка и Кемпф закончили сезон, но мы не можем рассчитывать на них. У Кемпфа серьёзно повреждена скула, поэтому нет смысла рисковать его здоровьем ради краткосрочного турнира», — приводит слова Ржиги Hockej.cz.

В этом сезоне Гудас провёл 77 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 (4+16) очков. 24-летний Кемф забросил четыре шайбы и отдал 15 результативных передач в 63 играх. На счету 31-летнего Соботки 13 (5+8) очков в 69 матчах.

Якуб Ворачек поможет сборной Чехии на чемпионате мира — 2019
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