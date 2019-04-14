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Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину», счёт в серии 2-0

Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину», счёт в серии 2-0
Хоккей / НХЛ

Во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4:3 ОТ.

Хозяевам удалось ударное начало матча. На четвёртой минуте первого периода отличился Никлас Бекстрём, которому ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Спустя шесть минут Ти Джей Оши после передачи Евгения Кузнецова во второй раз огорчил гостей. «Каролине» удалось отыграться усилиями Лукаса Валльмарка и Себастьяна Ахо. В середине третьего периода Том Уилсон вновь вывел «Кэпиталз» вперёд. Канадский форвард забил на 49-й минуте матча, а Овечкин записал в актив вторую голевую передачу в матче. Гостям усилиями Джордана Стаала удалось перевести игру в овертайм, где победу «столичной» команде принёс точный бросок Брукса Орпика. Кузнецов отметился результативной передачей.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
13 апреля 2019, суббота. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 3
2:1, 0:1, 1:1, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Бекстрём (Овечкин, Орлов) – 03:37 (5x5), 2:0 – Оши (Кузнецов, Нисканен) – 09:26 (5x5), 2:1 – Валльмарк (Славин, Фёгеле) – 15:54 (5x5), 2:2 – Ахо (Уильямс, Славин) – 36:49 (5x5), 3:2 – Уилсон (Овечкин, Бекстрём) – 48:55 (5x5), 3:3 – Стаал (Хэмилтон, Свечников) – 55:00 (5x4), 4:3 – Орпик (Кузнецов, Врана) – 61:48 (5x5)

«Кэпиталз» повели в серии 2-0. Следующий матч состоится в Каролине 16 апреля, начало – в 02:00 мск.

«Вашингтон» — «Каролина»: Бекстрём открыл счёт после передачи Овечкина
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