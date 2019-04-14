Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину», счёт в серии 2-0

Во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4:3 ОТ.

Хозяевам удалось ударное начало матча. На четвёртой минуте первого периода отличился Никлас Бекстрём, которому ассистировали Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Спустя шесть минут Ти Джей Оши после передачи Евгения Кузнецова во второй раз огорчил гостей. «Каролине» удалось отыграться усилиями Лукаса Валльмарка и Себастьяна Ахо. В середине третьего периода Том Уилсон вновь вывел «Кэпиталз» вперёд. Канадский форвард забил на 49-й минуте матча, а Овечкин записал в актив вторую голевую передачу в матче. Гостям усилиями Джордана Стаала удалось перевести игру в овертайм, где победу «столичной» команде принёс точный бросок Брукса Орпика. Кузнецов отметился результативной передачей.

«Кэпиталз» повели в серии 2-0. Следующий матч состоится в Каролине 16 апреля, начало – в 02:00 мск.