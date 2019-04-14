Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вашингтон» — «Каролина»: Орпик забил победный гол после передачи Кузнецова

«Вашингтон» — «Каролина»: Орпик забил победный гол после передачи Кузнецова
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролину Харрикейнз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

Победную шайбу в матче забросил защитник «Кэпиталз» Брукс Орпик после блестящей передачи Евгения Кузнецова. Российский форвард выполнил 4-ю результативную передачу в нынешнем плей-офф.

Видео гола Орпика также доступно на официальном сайте НХЛ.

«Кэпиталз» повели в серии 2-0. Следующий матч состоится в Каролине 16 апреля, начало – в 02:00 мск.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент