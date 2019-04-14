«Нэшвилл» обыграл «Даллас» в овертайме и сравнял счёт в серии

«Нэшвилл Предаторз» победил «Даллас Старз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

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Голами в основное время отметились капитан «Далласа» Джейми Бенн и форвард «Нэшвилла» Рокко Гримальди. Победу хозяевам в овертайме принёс Крэйг Смит.

Видео гола Смита также доступно на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов провёл на льду 23 минуты 36 секунд и нанёс три броска в створ ворот.

«Предаторз» сравняли счёт в серии — 1-1. Следующий матч состоится в Далласе 16 апреля, начало – в 04:30 мск.