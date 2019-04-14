Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в Кубке Стэнли

Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролину Харрикейнз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Кэпиталз» Брукс Орпик после передачи россиянина Евгения Кузнецова.

На момент взятия ворот американцу было 38 лет и 199 дней. Таким образом, Орпик стал самым возвратным защитником, забившим в овертайме Кубка Стэнли. Ранее это достижение принадлежало бывшему игроку «Миннесоты Уайлд» Киту Карни (38 лет и 66 дней).

Видео гола Орпика также доступно на официальном сайте НХЛ.

«Кэпиталз» повели в серии 2-0. Следующий матч состоится в Каролине 16 апреля, начало – в 02:00 мск.

Овечкин обороняется, бьёт и отдаёт передачи. «Вашингтон» не остановить
Он остановил атаку три в одного, он провёл мощный силовой, отобрал шайбу и отдал фантастический пас. Новый Овечкин – он такой.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент