Орпик стал самым возрастным защитником, забросившим шайбу в Кубке Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролину Харрикейнз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Кэпиталз» Брукс Орпик после передачи россиянина Евгения Кузнецова.

На момент взятия ворот американцу было 38 лет и 199 дней. Таким образом, Орпик стал самым возвратным защитником, забившим в овертайме Кубка Стэнли. Ранее это достижение принадлежало бывшему игроку «Миннесоты Уайлд» Киту Карни (38 лет и 66 дней).

Видео гола Орпика также доступно на официальном сайте НХЛ.

«Кэпиталз» повели в серии 2-0. Следующий матч состоится в Каролине 16 апреля, начало – в 02:00 мск.