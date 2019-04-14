«Бостон» обыграл «Торонто» во втором матче серии, у Зайцева «-3»

«Бостон Брюинз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев.

Календарь Кубка Стэнли — 2019

Голами в составе победителей отметились: Чарли Койл, Брэд Маршан, Дэнтон Хайнен и Патрис Бержерон. Голкипер «Бостона» Туукка Раск отразил 30 бросков из 31.

Видео гола Маршана можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 17 минут секунд, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-3».

«Брюинз» сравняли счёт в серии — 1-1. Следующий матч состоится в Торонто 16 апреля, начало – в 02:00 мск.